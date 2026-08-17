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Monday, August 17, 2026
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Week 9 Football Pools Fixtures: Saturday August 29 2026

By
Boluwatife Oshadiya
-
Week 9 Pool Fixtures for Sat 3 Sept 2022 – UK 2022/2023

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Find all the Week 9 pool fixtures on Bizwatchnigeria.ng as soon as they are released by the FPA (Football Pools Authority).

WEEK: 9; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 29-08-2026
Pools FixturesStatus
1LiverpoolNottinghamEKO
2BournemouthEvertonSaturday
3CoventryHull CitySaturday
4TottenhamNewcastleLKO
5DerbySwanseaEKO
6MiddlesbroWest BromEKO
7WolvesStokeEKO
8BlackburnQ.P.R.Saturday
9BoltonLincolnSaturday
10Bristol CityPortsmouthSaturday
11CardiffSheff UnitedSaturday
12CharltonPrestonSaturday
13NorwichBurnleySaturday
14SouthamptonMillwallSaturday
15WatfordWest HamSaturday
16BlackpoolPeterboroEKO
17Milton K.D.LeicesterEKO
18Cambridge U.HuddersfieldSaturday
19Leyton O.BarnsleySaturday
20Notts CountyBurton A.Saturday
21PlymouthBradford C.Saturday
22Sheff Wed.BromleySaturday
23StevenageDoncasterSaturday
24StockportWycombeSaturday
25BarnetCheltenhamEKO
26Port ValeCreweEKO
27RotherhamChesterfieldEKO
28ColchesterRochdaleSaturday
29CrawleyBristol R.Saturday
30GillinghamNorthamptonSaturday
31GrimsbyFleetwoodSaturday
32Newport Co.TranmereSaturday
33OldhamSwindonSaturday
34ShrewsburySalford CitySaturday
35WalsallAccringtonSaturday
36York CityExeter CitySaturday
37CelticFalkirkSaturday
38Dundee FCHibernianSaturday
39HeartsSt. J’StoneSaturday
40KilmarnockDundee Utd.Saturday
41St. MirrenMotherwellSaturday
42LevanteReal BetisLKO
43R. SociedadEspanyolLKO
44SevillaAtl MadridLKO
45FC KoelnHoffenheimEKO
46Mainz 05PaderbornEKO
47RB LeipzigBorussia MGEKO
48Union BerlinE. FrankfurtEKO
49B. DortmundHamburger SVLKO
Dollar To Naira Exchange Rate Today, August 17th, 2026

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