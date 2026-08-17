Week 9 Football Pools Fixtures: Saturday August 29 2026

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|WEEK: 9; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 29-08-2026
|№
|Pools Fixtures
|Status
|1
|Liverpool
|Nottingham
|EKO
|2
|Bournemouth
|Everton
|Saturday
|3
|Coventry
|Hull City
|Saturday
|4
|Tottenham
|Newcastle
|LKO
|5
|Derby
|Swansea
|EKO
|6
|Middlesbro
|West Brom
|EKO
|7
|Wolves
|Stoke
|EKO
|8
|Blackburn
|Q.P.R.
|Saturday
|9
|Bolton
|Lincoln
|Saturday
|10
|Bristol City
|Portsmouth
|Saturday
|11
|Cardiff
|Sheff United
|Saturday
|12
|Charlton
|Preston
|Saturday
|13
|Norwich
|Burnley
|Saturday
|14
|Southampton
|Millwall
|Saturday
|15
|Watford
|West Ham
|Saturday
|16
|Blackpool
|Peterboro
|EKO
|17
|Milton K.D.
|Leicester
|EKO
|18
|Cambridge U.
|Huddersfield
|Saturday
|19
|Leyton O.
|Barnsley
|Saturday
|20
|Notts County
|Burton A.
|Saturday
|21
|Plymouth
|Bradford C.
|Saturday
|22
|Sheff Wed.
|Bromley
|Saturday
|23
|Stevenage
|Doncaster
|Saturday
|24
|Stockport
|Wycombe
|Saturday
|25
|Barnet
|Cheltenham
|EKO
|26
|Port Vale
|Crewe
|EKO
|27
|Rotherham
|Chesterfield
|EKO
|28
|Colchester
|Rochdale
|Saturday
|29
|Crawley
|Bristol R.
|Saturday
|30
|Gillingham
|Northampton
|Saturday
|31
|Grimsby
|Fleetwood
|Saturday
|32
|Newport Co.
|Tranmere
|Saturday
|33
|Oldham
|Swindon
|Saturday
|34
|Shrewsbury
|Salford City
|Saturday
|35
|Walsall
|Accrington
|Saturday
|36
|York City
|Exeter City
|Saturday
|37
|Celtic
|Falkirk
|Saturday
|38
|Dundee FC
|Hibernian
|Saturday
|39
|Hearts
|St. J’Stone
|Saturday
|40
|Kilmarnock
|Dundee Utd.
|Saturday
|41
|St. Mirren
|Motherwell
|Saturday
|42
|Levante
|Real Betis
|LKO
|43
|R. Sociedad
|Espanyol
|LKO
|44
|Sevilla
|Atl Madrid
|LKO
|45
|FC Koeln
|Hoffenheim
|EKO
|46
|Mainz 05
|Paderborn
|EKO
|47
|RB Leipzig
|Borussia MG
|EKO
|48
|Union Berlin
|E. Frankfurt
|EKO
|49
|B. Dortmund
|Hamburger SV
|LKO