Monday, March 23, 2026
Home Sectors SPORTS Week 39 Pool Fixtures for Sat 28, Mar 2026, UK 2025/2026

Week 39 Pool Fixtures for Sat 28, Mar 2026, UK 2025/2026

Boluwatife Oshadiya
Now you can find the Week 39 pool fixtures 2026: pool fixtures for this week, this week pool fixtures, football pools results and fixtures, pool fixtures this week, classic pool fixtures, Aussie pool fixtures, UK pool fixtures, advance pool fixtures, Australia pool fixtures, pool panel results, pool result today Saturday, pool results and fixtures this week, fortune soccer pool fixtures.

Find all the Week 39 pool fixtures on Bizwatchnigeria.ng as soon as they are released by the FPA (Football Pools Authority).

WEEK: 39; SEASON: UK 2025/2026; DATE: 28-March-2026
Pools FixturesStatus
1BarnetCambridge U.Saturday
2BarrowBromleySaturday
3Bristol R.AccringtonSaturday
4CheltenhamTranmereSaturday
5ChesterfieldGrimsbyPanel
6ColchesterWalsallSaturday
7CrawleyGillinghamSaturday
8CreweOldhamSaturday
9HarrogateNotts Co.EKO
10Newport Co.ShrewsburySaturday
11Salford C.Milton K.D.Saturday
12SwindonFleetwoodSaturday
13AirdrieDunfermlinePanel
14MortonArbroathEKO
15St J’StoneQueens PkEKO
16AlloaPeterheadSaturday
17East FifeStenhsemuirEKO
18HamiltonK. HeartsSaturday
19MontroseC. RangersSaturday
20AnnanStranraerSaturday
21DumbartonForfarEKO
22ElginClydeSaturday
23SpartansE. KilbrideSaturday
24Stirling A.EdinburghSaturday
25BrackleyTamworthSaturday
26BraintreeCarlisleSaturday
27EastleighForest G.Saturday
28GatesheadYeovilSaturday
29HalifaxScunthorpeSaturday
30MorecambeAldershotSaturday
31Solihull M.AltrinchamSaturday
32Sutton Utd.RochdaleSaturday
33TruroBoreham W.Saturday
34YorkWokingSaturday
35CurzonChesterSaturday
36FyldeDarlingtonSaturday
37HerefordBuxtonSaturday
38Kings LynnSpennymoorSaturday
39LeamingtonPeterboro S.Saturday
40Oxford C.KidderminsterSaturday
41ScarboroughChorleySaturday
42S. ShieldsAlfretonSaturday
43TelfordBedfordSaturday
44WorksopRadcliffeSaturday
45CheshamTonbridgeSaturday
46ChippenhamChelmsfordSaturday
47EastbourneBath CitySaturday
48EbbsfleetSloughSaturday
49FarnboroHornchurchSaturday
