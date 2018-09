INEC Declares Osun Governorship Election Inconclusive

The Independent National Electoral Commission (INEC) has declared Saturday’s Osun governorship election as inconclusive.

According to INEC’s Returning Officer, Prof. Joseph Afuwape, said the ruling All Progressives Congress (APC) polled 254,345 votes while opposition Peoples DEmocratic Party (PDP) scored 254,698 votes.

The electoral body announced in Osogbo on Sunday that a rerun should be held in local governments where results were cancelled.

Here are the details of the results.

1.Boluwaduro: APC LG:3843, PDP:3779, SDP:1766, ADP:858

2.Atakumosa West LG : APC: 5019, PDP: 5401, SDP: 1570, ADP: 718

3.Ifedayo LG: APC: 3182, PDP: 3374, SDP: 1377, ADP: 176.

4.Ede South: APC: 4512, PDP: 16693, SDP: 855, ADP:

5.Orolu LG: APC: 5442, PDP:7776 , SDP: 2043 ADP: 388, ADC:79.

6.Obokun LG: APC: 7229, PDP: 10859, SDP: 1907, ADC: 106, ADP: 663

7.Ilesha East LG: APC:9790 , PDP:8244 SDP:3620 , ADC: 188, ADP: 1275(APC)

8.Boripe LG: APC: 11655, PDP:6892, SDP: 2730,ADP:1137, ADC: 137(APC)

9.Ilesha West

APC: 7251, PDP: 8286, SDP: 2408, ADC: 127, ADP: 2363(PDP)

10.Oriade LG

APC: 9778, PDP: 10109, SDP: 2265 , ADC: 109, ADP: 1224

11.Irepodun LG

APC: 6517, PDP: 8058, SDP: 4856, ADC: 158, ADP: 2564(PDP)

12.Ila LG

APC: 8403, PDP: 8241, SDP:3134, ADC: 96, ADP: 183(APC)

13.Isokan LG

APC: 7297, PDP: 9048, SDP: 3460, ADC: 56, ADP:682(PDP)

14.Odo-Otin LG

APC: 9996, PDP:9879, SDP: 2941, ADC: 1034, ADP: 1112(APC)

15.Ayedaade LG:

APC 10861, PDP: 9836, SDP: 2967, ADC: 145, ADP: 1645(APC)

16.Atakumosa East LG

APC: 7073, PDP: 5218, SDP: 2140, ADC: 06 , ADP: 629(APC)

17. Ede North LG

APC: 7025, PDP:18745, SDP: 1382 ADC: 89, ADP: 758(PDP)

18. Ifelodun LG

APC: 9882, PDP:12269 , SDP: 1970, ADC: 236, ADP: 2844, (PDP)

19. Ayedire LG

APC: 5474 , PDP: 5133, SDP2396:, ADC:144 , ADP:1642, (APC)

20. Ife North

APC: 6527, PDP:5486, SDP:5158, ADC:94, ADP: 745, (APC)

21. Ejigbo LG

APC: 14779, PDP: 4803, SDP4803:, (APC)

22. Egbedore Local Government

APC: 7354, PDP:7231 , SDP: 3367

23. Ife Central Local Government:

APC:6957 , PDP:3200 , SDP:20494 ADC:194, ADP:1053

24.Irewole LG:

APC: 10049, PDP: 13848, SDP: 1142, ADP: 1915(PDP)

25.Olorunda LG

APC: 16254, PDP: 9850, SDP:7061, ADC:335, ADP:1407, (APC)

26 Ola-Oluwa LG

APC:5025 PDP: 4026 SDP:2104 ADP:2194 ADC: 1408(APC)

27. Ife South LG

APC: 7223, PDP:4872, SDP: 6151, ADC:136 , ADP:561. (APC)

28. Ife East

APC:8925, PDP: 6608, ADC: 237, ADP: 509, SDP: 17643

29.Iwo Local Government

APC:7644 , PDP: 6122, ADP: 16, 425, ADC: 1164, SDP: 4153

30.Osogbo LG

APC: 23379, PDP: 14499, SDP: 10188, ADC:413, ADP: 2478