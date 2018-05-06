Winners Emerge at Headies Music Award

The 12th edition of the Headies Music Awards winners have been announced and we have the full list of winners in each category.
Headies 2018 took place on Saturday May 5, 2018 at the Convention Centre, Eko Hotels and Suites, Lagos .The music awards which is in its 12th edition wass a spectacle to behold with top notch performances and a fair attempt at delivering a world class set-up.
Check out the FULL list of winners at the 2018 Headies awards.
2018 HEADIES WINNERS LIST
BEST RECORDING OF THE YEAR
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BUTTERFLIES – OMAWUMI
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HALLELUYAH – FUNBI
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PONMILE – REMINISCE
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HEAVEN – BANKY W
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JOROMI – SIMI
BEST POP SINGLE
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MAD OVER YOU – RUNTOWN
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ALL OVER – TIWA SAVAGE
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YEBA – KISS DANIEL
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ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ
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IF– DAVIDO
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FIA – DAVIDO
PRODUCER OF THE YEAR
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(FALL, MAMA) – KIDOMINANT
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(ISKABA, MALO) – SPELLZ
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(IF) – TEKNO
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(RARA) – SELEBOBO
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(MARADONA, COME CLOSER) – SARZ
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(BUTTERFLIES, VIRTUOUS WOMAN)- COBHAMS
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(YAWA, AUGMENT) – MASTERKRAFT
BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE
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LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ
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DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY
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HOLY HOLY – 2BABA
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ROCK YOUR BODY – BURNA BOY
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COME CLOSER – WIZKID
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SOFA – KISS DANIEL
BEST RAP ALBUM
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27 – FALZ
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TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA
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EL HADJ – REMINISCE
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THE PLAYMAKER – PHYNO
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THE GLORY – OLAMIDE
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ROSE – AQ
BEST R&B/POP ALBUM
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SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
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TIMELESS – OMAWUMI
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SIMISOLA – SIMI
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GOLD – ADEKUNLE GOLD
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IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR
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THIS IS ME – NINIOLA
BEST MUSIC VIDEO
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MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI)
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FOCUS- HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS)
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COME CLOSER – WIZKID (DAPS)
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BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI)
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YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI)
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LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)
BEST R&B SINGLE
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FOLASHADE – PRAIZ
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LET ME KNOW – MALEEK BERRY
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ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE
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LOVE YOU BABY – BANKY W
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SMILE FOR ME – SIMI
BEST COLLABO
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MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID
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TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY
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JUICE – YCEE FT MALEEKBERRY
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NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI
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COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE
BEST RAP SINGLE
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YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
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SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE
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LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I.
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UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI
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ME VERSUS ME – ICE PRINCE
BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE)
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PERFECT WOMAN – FAZE
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FOLASHADE – PRAIZ
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ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
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LOVE YOU BABY – BANKY W
BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)
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IN THE AIR – WAJE
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GONE FOR GOOD – SIMI
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JOWO – ARAMIDE
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SARO – NINIOLA
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WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD
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BUTTERFLIES – OMAWUMI
NEXT RATED
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MALEEK BERRY
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MAYORKUN
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DICE AILES
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JOHNNY DRILLE
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ZORO
HIP HOP WORLD REVELATION
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NINIOLA
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ADEKUNLE GOLD
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MR. EAZI
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REEKADO BANKS
LYRICIST ON THE ROLL
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YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
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POLITICAL SCIENCE – AQ
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LIQUOR NIGHT – BOOGEY
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INDUSTRY NITE – ERIGGA
BEST STREET-HOP ARTISTE
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PENALTY – SMALL DOCTOR
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WO – OLAMIDE
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SAI BABA – CDQ
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SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE
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PASS THE AGBARA – SKUKI
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LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE
BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG
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MONEY – ADEKUNLE GOLD
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RADIO – NONSO AMADI
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ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
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PONMILE – REMINISCE
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FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER
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LAGOS BARBIE – BANTU
ALBUM OF THE YEAR
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SIMISOLA – SIMI
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GOLD – ADEKUNLE GOLD
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KLITORIS – BRYMO
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IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR
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SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
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THE PLAYMAKER – PHYNO
ARTISTE OF THE YEAR
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DAVIDO
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WIZKID
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OLAMIDE
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SIMI
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TIWA SAVAGE
SONG OF THE YEAR
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PENALTY – SMALL DOCTOR
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WO – OLAMIDE
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IF- DAVIDO
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YEBA – KISS DANIEL
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MAD OVER YOU – RUNTOWN
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FIA – DAVIDO
AFRICAN ARTISTE
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SARKODIE
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CASPER NYOVEST
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NASTY C
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SAUTI SOL
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VANESSA MDEE
HEADIES’ VIEWER’S CHOICE
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COME CLOSER- WIZKID
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IF- DAVIDO
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WO -OLAMIDE
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MAD OVER YOU – RUNTOWN
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YEBA- KISS DANIEL
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YAWA -TEKNO
INDUSTRY BRAND SUPPORTER
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MTN
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PEPSI
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GLO
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HENNESSY
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FIRS
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NIGERIA BREWERIES
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LAGOS STATE
BEST PERFORMER
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FLAVOUR
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FALZ
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M.I.
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2BABA
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YEMI ALADE
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TIWA SAVAGE
ROOKIE OF THE YEAR:
AIR BOY
TENI
JUNIOR BOY
PERUZZI
SPECIAL RECOGNITION
KAFFY
HALL OF FAME
CHRIS UBOSI