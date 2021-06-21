JAMB: See 25 Centres Delisted Over Poor Performance

Twenty-five Computer Based Test (CBT) centres have been delisted by the Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) over poor performances recorded at each centre.
On Saturday, 19 June, many CBT centres across states encountered technical issues.
In a statement from the Board issued by its spokesperson, Fabian Benjamin, candidates who sat for the exam in the affected centres were directed to wait for instructions for JAMB.
The centres affected include:
BENUE STATE
HARRY PASS POLYTECHNIC CBT CENTRE, OFF GBOKO AMELADU ROAD, ALONG ORTESE MARKET AFTER CDM ACADEMY, GBOKO, BENUE STATE.
DELTA STATE
IZISCO OBOS INSTITUTE OF MARITIME STUDIES AND TECHNOLOGY, 2 IGBESIVWE STREET, OFF OKERE-UGBORIKOKO ROAD, WARRI. DELTA STATE.
EDO STATE
OSENI ELAMAH ICT INSTITUTE, 39, POLY ROAD, AUCHI, EDO STATE.
EDO STATE
GIVITEC CBT CENTRE, 192, MURTALA MOHAMMED WAY, BY EKIOSA MARKET, BENIN- CITY, EDO STATE.
EDO STATE
KINGS POLYTECHNIC, UBIAJA, EDO STATE.
FCT, ABUJA
GEF SYSTEMS LTD, PUBLIC SERVICE INSTITUTE OF NIGERIA, (PSIN) DUTSE JUNCTION, KUBWA EXPRESS WAY, ABUJA, FCT.
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IMO STATE
ORU EAST CBT CENTRE (FOE ICT) ORU EAST LGA HEADQUARTERS OMUMA, IMO STATE.
KADUNA STATE
BETHEL BAPTIST HIGH SCHOOL, KM 6 KACHIA ROAD, MARMARA DAMISHI, KUJAMA, KADUNA STATE.
KADUNA STATE
ZABIB COLLEGE NO 11 UMAR ABDULLAHI TSAURI ROAD, UNGUWAR DOSA, KADUNA.
KADUNA STATE
ST. ALBERT INSTITUTE, FADAN-KAGOMA, KAFANCHAN, KADUNA STATE.
LAGOS STATE
MASSINO COMPUTER CBT, 35 ASSEMBLY HALL ROAD, BY LIMCA B/STOP, ITOGA BADAGRY, LAGOS STATE.
LAGOS STATE
IP SOFT TECHNOLOGIES LTD.36, MOBIL ROAD BESIDE ASHANTI BARRACKS APAPA, LAGOS STATE.
LAGOS STATE
INSTITUTE OF CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINOLOGY ADMINSTRATION. 7TH AVE. OPPOSITR K CLOSE, ALAKIGA B/STOP FESTAC TOWN LAGOS STATE.
LAGOS STATE
SWEET VALLEY EDUCATIONAL SERVICES, MIKE ANISON CLOSE, OFF AYENI STR, 2ND JUNCTION, GOVERNOR’S ROAD, IKOTUN, LAGOS STATE.
LAGOS STATE
CERTIFIED INSTITUTION OF SHIPPING, CISN B/STOP, NEAR MAGBON BADAGRY, LAGOS.
LAGOS STATE
AL-MIYZAN SCHOOLS CBT CENTRE, AL-MIYZAN CLOSE, ADAMS ESTATE, IKOTUN, LAGOS STATE.
NASARAWA STATE
AUNTY ALICE SCHOOLS, 48 AUNTY ALICE SCHOOL ROAD, MARARABA, KARU LGA, NASARAWA STATE.
ONDO STATE
THE FEDERAL POLYTECHNIC, ALONG ONDO-IPETU, IJESHA ROAD, ILE-OLUJI, ONDO STATE.
ONDO STATE
KING EMMANUEL COLLEGE ICT CENTRE, 34-40 KING EMMANUEL STREET, SHOWBOY RD, ORE, ONDO STATE.
OSUN STATE
ODUDUWA UNIVERSITY, OPPOSITE IFE-IBADAN EXPRESSWAY ROUNDABOUT, IPETUMODU, OSUN STATE.
OYO STATE
FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), E-LIBRARY, CENTRE 1, OYO, OYO STATE.
PLATEAU STATE
PLATEAU STATE UNIVERSITY BOKKOS, BUTURA VET, BOKKOS. PLATEAU STATE.
PLATEAU STATE
ST AUGUSTINE’S ACADEMY, SOLOMON LAR WAY, BEFORE SATURDAY MARKET JUNCTION, LANGTANG, PLATEAU STATE.
KADUNA STATE
SKOLAK RESOURCES LTD, BZ 3 SARDAUNA CRESCENT OFF JUNCTION ROAD, KADUNA, KADUNA STATE.
FCT, ABUJA
GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL TUNDUN WADA, AREA 10, GARKI, ABUJA.
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