JAMB Registration 2021: See All Accredited Centres For 2021 UTME Registration for Lagos, Other State

The Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) has announced date for the 2021 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) but halted the registration process days ago.
According to the JAMB’s head, Public Affairs and Protocols, Fabian Benjamin, the registration was halted because of some unforeseen circumstances such as havinf NIN integration for the registration process.
Recall that Bizwatch Nigeria announced earlier that the examination board had already fixed June 5 for the commencement of the 2021 Unified Tertiary Matriculation Examination, UTME.
But it is yet to know if the slight delay in the registration process may affect the examination date.
However, the body in the statement announced lists of accredited centres where candidates can buy their form.
Click the link https://www.jamb.gov.ng/Accreditted_Centres to see the list of accredited centres for 2021 UTME registration in every state including FCT.
Read Also: JAMB 2021: Registration Process Halted By Board
2021 UTME registration Lagos accredited centres
- ADAMSPRING CBT. 9,OWOSENI STR.IJANIKIN STATION B/STOP, LAGOS STATE
- AL-MIYZAN SCHOOLS CBT CENTRE .AL-MIYZAN CLOSE ADAMS ESTATE IKOTUN , LAGOS STATE
- BAFUTO INSTITUTE OF MGT & INFORMATION TECH.62, IKOTUN ISOLO ROAD ILE-IWE B/STOP EGBE, LAGOS STATE
- BALAD PRIVATE SCHOOLS CBT CENTRE. 1,OBAFEMI STR. OFF ISAWO ROAD NEAR FCMB (ORIOKUTA JUNCTION) AGRIC IKORODU, LAGOS STATE
- BESTGIFT COMPREHENSIVE SCHOOLS CBT CENTRE .218,MULAK AVENUE IJEGUN IKOTUN, LAGOS STATE
- BRAINBUILDERS CBT CENTRE .148,IDIMU ROAD SELIAT B/STOP EGBEDA , LAGOS STATE
- BRAINPOINT COLLEGE,98 ONDO STREET, BY OKOBABA,EBUTE METTA, LAGOS STATE
- CAREER BUILDERS ACADEMY. 2,CAREER AVENUE CELE B/STOP IJANIKIN LAGOS,LAGOS STATE
- CERTIFIED INSTITUTION OF SHIPPING. CISN B/STOP NEAR MAGBON BADAGRY, LAGOS STATE
- CHRISTY CALEB INT’L COLLEGE.1/3 REMI OLOWOOKPERE STR. NNPC B/STOP EJIGBO , LAGOS STATE
- “CIFMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND
- CLASSIC INT’L SCHOOLS CBT CENTRE .29,AFOLABI STR.ORI -OKE B/STOP EJIGBO , LAGOS STATE
- CLOUDEDGE TECHNOLOGIES LIMITED,KM 5 ADDO ROAD, SKID BUS STOP, OKE IRA NLA, AJAH, LAGOS STATE
- COMMAND SECONDARY SCHOOL CBT CENTRE IPAJA , LAGOS STATE
- CONNECTION COMPUTER TRAINING INSTITUTE. 1, CONNECTION STR. CELE NICA B/STOP OJO, LAGOS STATE
- DALEWARE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 31-33 BODE THOMAS ROAD,OFF SHYLLON STREET, PALM GROVE, LAGOS STATE
- DATFORT INTERNATIONAL SCHOOLS LTD CBT CENTRE.BAKARE ESTATE OFF ABEOKUTA EXP.WAY HAMADIYA B/STOP ABULE EGBA LAGOS STATE
- DIFAS COLLEGE. AKEEB ADEWUNMI STR. BEHIND FARM SETTLEMENT PRIMARY SCHL. ODOGUNYAN IKORODU LAGOS STATE
- DOMINION HERITAGE SCHOOLS CBT CENTRE.10, MOJISOLA ALAPINI STR.IJEGUN IKOTUN, LAGOS STATE
- DONUM CHRISTI . 007-013 SOJI OLAGUNJU STR.OFF ALPHA BEACH ROAD IGBO EFON LEKKI LAGOS STATE
- ELIHANS CBT .5/7 FATAI TOMORI STR.IGBO OLOMU VIA OGIJO, LAGOS STATE
- ENEFEM GROUP OF SCHOOLS .9/11 ADEBAYO STR.OFF AMULE OLAYEMI ROAD MAKINDE B/STOP ASIPA AYOBO LAGOS STATE
- ETC NIGERIA LIMITED,229 IKORODU ROAD ILUPEJU CENTRE 1, LAGOS, LAGOS STATE
- ETC NIGERIA LIMITED,229 IKORODU ROAD ILUPEJU CENTRE 2 LAGOS, LAGOS STATE
- FARYDHAK CONCEPTS, 100, TOKUNBO STR. LAGOS ISLAND, LAGOS STATE
- FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECHNICAL),ST.FINBARRS COLLEGE ROAD,AKOKA, LAGOS STATE
- FIRST OPTION PRIVATE SCHOOLS. KM42,LEKKI EXPRESSWAY ABIJO, LAGOS STATE
- FLORIN HIGH SCHOOL.22/25 OLUTIMEHIN STR. OFF AJIBOYE STR. EJIGBO LAGOS STATE
- GOD’S POWER INT’L COLLEGE. 10, AJAYI CRESCENT BY AJAYI B/STOP OKE ARO LAGOS STATE
- GRAND SCHOOLS CBT CENTRE .2/4/6 OLAOLUWA STR. ALONG SANTA MARIA STR.OFF ISUTI ROAD EGAN LAGOS STATE
- HOMAT SCHOOL OF BASIC STUDIES . 111, OBA OMOLAJA OGUNLEWE WAY IGBOGBO ROAD NEAR IGBE JUNCTION IKORODU LAGOS STATE
- HUMAN DEVELOPMENT INITIATIVES (GRACE HOUSE) 2,IWAYA ROAD,ONIKE,SABO OPP ONIKE GIRLS JNR HIGH SCHOOL, LAGOS STATE
- HUNTSVILLE TECHNOLOGY LIMTED 4,AYANBOYE STREET,FARAMOBI AJIKE BY GTB,ANTHONY, LAGOS STATE
- IKE OLUWA COMPREHENSIVE COLLEGE CBT CENTRE.14-16 TUNDE GBADEGESIN STR. OKERUBE IJEGUN LAGOS STATE
- INSTITUTE OF CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINOLOGY ADMINSTRATION. 7TH AVE. OPPOSITR K CLOSE /ALAKIGA B/STOP FESTAC TOWN LAGOS STATE
- ISLAND COMPUTER COLLEGE LIMITED. CRANE SCHOOL,6, ADENUGA CLOSE OPPOSITE SAFEWAY B/STOP SANGOTEDO LEKKI EXPRESSWAY LAGOS STATE
- JAMB ZONAL OFFICE, 11 OJORA ROAD, IKOYI LAGOS STATE (REGISTRATION ONLY)
- KNOWLEDGE WARE TECHNOLOGIES.87,ITIRE ROAD,BESIDE WEMA BANK,LAWANSON, SURULERE, LAGOS STATE
- LAGOOZ SCHOOLS, 21 SOMOYE STR. MULERO B/STOP NEAR NYSC CAMP IYANA IPAJA ORILE AGEGE LAGOS STATE
- LAGOS STATE POLYTECHNIC.SHAGAMU ROAD IKORODU LAGOS
- LASU CBT 18. LASU MAIN CAMPUS (102101|) OJO LAGOS STATE
- LINAR LIMITED COMPUTER INSTITUTE.KM 9,ISHERI LASU EXPRESSWAY O’MARK B/STOP IGANDO, LAGOS STATE
- LUFEM SYSTEMS LTD .31,DORCAS MOROLAHUN STR.EGBATEDO EMMANUEL B/STOP OLD OKO OBA AGEGE LAGOS STATE
- MALICOMP COMPUTERS,17 ADESOLA AKANDE,OFF OYEMEKUN STREET,IFAKO IJAIYE, LAGOS STATE
- MASSINO COMPUTER CBT .35, ASSEMBLY HALL ROAD BY LIMCA B/STOP ITOGA BADAGRY, LAGOS STATE
- MEMKAD SCHOOLS CBT CENTRE .10/12 SULE STR.SULE B/STOP IJEGUN LAGOS STATE
- MERITLAND CBT .20 MERITLAND STR.IGBOROSUN BADAGRY, LAGOS STATE
- MICHAEL OTEDOLA COLLEGE OF PRIMARY EDUCATION( CTR I). KM 7,EPE-IJEBU-ODE ROAD NOFORIJA EPE LAGOS
- MICHAEL OTEDOLA COLLEGE OF PRIMARY EDUCATION( CTR II). KM 7,EPE-IJEBU-ODE ROAD NOFORIJA EPE LAGOS
- MICTEC INTERNATIONAL CBT CENTRE 23-29 EMMANUEL STREET,OGUDU,OJOTA, LAGOS STATE
- MOUNT GILGAL KONSULT LTD (EDUCATIONAL).53 EGBEDA IDIMU ROAD LAGOS STATE
- NEW OCEAN COMPRE. HIGH SCHOOL CBT CENTRE.70/72 ALHAJA RAOD MEGIDA B/STOP OPPOSITE ANCHOR UNIVERSITY LAGOS STATE
- PERFECT ANGELS CBT CENTRE .12, MOSES OBEYA CLOSE OFF SOCIAL CLUB ROAD NEW OKO OBA LAGOS STATE
- RELIANCE S& T .292A LAGOS IKORO ROAD OGOLONTO B/STOP, LAGOS STATE
- RISING SUN HIGH SCHOOL . 16, OKONJI STR. CELE B/STOP AGODO -EGBE, LAGOS STATE
- SHOMS INTERNATIONAL SCHOOLS,73,IGI OLUGBIN STREET,LADI-LAK,BARIGA, LAGOS STATE
- STATO COMPUTER INSTITUTE. 38,IGBO-ELERIN ROAD BESIDE JIDSNA FILLING STATION LAGOS
- SUBLIME COLLEGE COMPUTER CENTRE, 6 BAKERY STREET, CELE NICA BUS STOP, OKOKO, OJO, LAGOS STATE
- SWEET VALLEY EDUCATIONAL SERVICES .MIKE ANISON CLOSE OFF AYENI STR. 2ND JUNCTION GOVERNOR’S ROAD IKOTUN LAGOS STATE
- TANIKEM COLLEGE.72, HARRISON SOLAJA STR.OFF AGO PALACE WAY BY DOMINIO OKOTA LAGOS.
- THE 11-30 HALL (FORMERLY OGUNLADE SERVICES AND SOLUTION ) .EBUTE IGBOGBO ROAD,SOLEBO JUNCTION IKORODU,LAGOS
- TIMEON KAIROS EDUCATIONAL AND VOCATIONAL INSTITUTE.326, ABEOKUTA EXP.WAY SUPER CELE B/STOP ABULE EGBA LAGOS STATE
- TOLLYWOOD COLLEGE, KM43 LEKKI-EPE EXPRESSWAY, OPPOSITE JONAITH HOTEL, BEFORE BLENCO, SANGOTEDO, LAGOS STATE
- TOPVILLE COLLEGE, 400 ISAWO ROAD, OKE-OKO, AGRIC, IKORODU, LAGOS STATE
- UNIVERSAL WHITEHALL COLLEGE,32/34 DADDY SALVAGE STREET,FAGBA BUS STOP IJU ROAD,IFAKO IJAYE, LAGOS STATE
- VALUE PLACE COLLEGE CBT CENTRE . DUPEOLU STR.OLD LASISI BAMIGBADE STR. OPPOSITE IDIMU POLICE STATION PIPELINE B/STOP IDIMU LAGOS STATE
- VANILLA OPTION CBT CENTRE.15,CANDOS ROAD BY ORISUN JUNCTION OFF AMULE ROAD AYOBO LAGOS STATE
- WAEC TESTING AND TRAINING CENTRE CTR 1, 60,IJAIYE ROAD ADJACENT EXCELLENCE HOTEL, OGBA, LAGOS STATE
- WAEC TESTING AND TRAINING CENTRE CTR 2, 60, IJAIYE ROAD ADJACENT EXELLENCE HOTEL, OGBA, LAGOS STATE
- “WEST AFRICAN EXAMINATION COUNCIL,
- WESTHILLS HIGH SCHOOL, 1 PLEASANT STREET, IKORODU, LAGOS STATE
- WINSFORD COMPREHENSIVE COLLEGE CBT, 8/9 AWOPEJU CLOSE, NEAR FOURSQUARE CHURCH, BASHORUN, IGBOGBO, IKORODU, LAGOS STATE
- WISDOM HOUSE CBT,26,YAYA ABATAN, OGBA,LAGOS CTR 1 , LAGOS STATE
- WISDOM HOUSE CBT,8,MUYIWACLOSE, OFF AJAYI ROAD,OGBA, CTR 2 LAGOS STATE
- YABA COLLEGE OF TECHNOLOGY,YABA,LAGOS CTR1 LAGOS STATE
- YEOLAN CBT CENTRE, PLOT 24-26 OMOTAYO AKINBO STREET, ALEMU BUS STOP, KETU, IJANIKIN, LAGOS STATE
- ZEEKAY SCHOOLS, 2 HOME OF GRACE ESTATE, AGBEDE, AGRIC, IKORODU, LAGOS STATE
JAMB registration requirement
There are certain pre-requisites and requirements for JAMB Registration 2021 in which aspiring candidates need to meet before they could be allowed to register in other to sit for the 2021 exam.
The National Identification Number is a major requirement for candidares before you can register for JAMB 2021.
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