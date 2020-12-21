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CBN Revokes Operating Licenses of 42 Microfinance Banks

December 21, 2020029
CBN Revokes Operating Licenses of 42 Microfinance Banks

The Central Bank of Nigeria has revoked the operating licences of 42 microfinance banks in the country.

The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) disclosed this on Friday in an announcement on its website titled ‘Notice of closure of 42 microfinance banks’.

It stated, “This is to inform the depositors, creditors, shareholders and the general public that the operating licences of the under listed 42 microfinance banks have been revoked by the Central Bank of Nigeria effective 12th November, 2020.

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“The Nigeria Deposit Insurance Corporation, the official liquidator of the banks whose licences were recently revoked, is in the process of closing the listed banks and pay their insured depositors.

“We, therefore, request that all depositors of these banks should visit the closed banks’ addresses and meet NDIC officials for the verification of their claims, commencing from Monday, 21st December, 2020 till Thursday, 24th December, 2020.”

The list of affected banks are:

S/NBANKADDRESS
1HEDGEWORTH MFBGUOBA PLAZA SUITE B06, – 171, A.E. EKUKINAM STREET, BY CHISCO, UTAKO, ABUJA
2FUTURE GROWTH MFBREAL TOWER PLAZA, PLOT 1121 OBAFEMI AWOLOWO WAY, UTAKO, ABUJA
3BAGWAI MFBBAGWAI-SHANONO ROAD, BAGWAI LGA, KANO
4ERE CITY MFBERE-IJESHA/IIIAHUN ROAD, ERE-IJESHA, ORIADE LGA, OSUN
5CAFON MFBGARKI POLICE BARRACKS, GARKII, FCT, ABUJA
6AKCOFED MFBEKIT ITAM II (BESIDE WATER BOARD), P. O. BOX 2048, UYO, AKWA-IBOM STATE
7GUFAX MFBN0. 3 UDOTUNG UBO STREET UYO, AKWA IBOM STATE
8PARTNERSHIP MFB107 UPPER IWEKA ROAD, ONITSHA, ANAMBRA STATE
9ICB MFBIIIAH-ASABA ROAD, OSHIMILI NORTH LGA, IIIAH, DELTA STATE
10ONIMA MFBNIPOST BUILDING, EKEOCHA ONICHA, EZINIHITTE MBAISE LGA, IMO STATE
11HOMETRUST (NATIONS) MFB76, ORLU ROAD, NKWERE, IMO STATE
12RINGIM MFBOPP. RINGIM CENTRAL MARKET, RINGIM, JIGAWA STATE
13BIGTHANA MFB6, ALI AKILU ROAD, KADUNA
14ROGO MFBROGO TOWN, ROGO LGA, KANO STATE
15MAKODA MFBNO 15, KOGUNA TOWN, MAKODA LGA, KANO
16TAKAI MFBTAKAI TOWN, TAKAI LGA, KANO STATE
17BEBEJI MFBNO. 10 GIDAN IYAN, BEBEJI TOWN, BEBEJI L.G.A., KANO STATE
18AJINGI MFBNO. 10 HAKIMI STREET, AJINGI TOWN, AJINGI LGA, KANO STATE
19GARKO MFB3, GARKO TOWN, KANO
20KANGIWA MFBKANGIWA TOWN, KANGIWA LGA, KEBBI STATE
21AUGIE MFBAUGIE TOWN, AUGIE LGA, KEBBI STATE
22MOPA MFBSILAS BAMIDELE DANIYAN HOUSE, KABBA-ILORIN ROAD, MOPA, KOGI-STATE
23SOLID BASE MFBEKIRIN ADDE, IJUMU LGA, KOGI STATE
24ULTIMATE BENEFIT MFB150C, OKENE KABBA ROAD, LOKOJA, KOGI
25OVIDI MFBNO. 1, ATTA ROAD, OKENE, KOGI STATE
26KIRFI MFBKIRFI TOWN, KIRFI LGA, BAUCHI
27CREDIT EXPRESS MFB27, KAKAWA STREET, LAGOS
28KING SOLOMON MFBGOD BLESS NIGERIA HOUSE, 117/119, WETSERN AVENUE, IPONRI, LAGOS
29RIGGS MFBPLOT 5, IMAN ABIB ADETORO STREET, OFF AJOSE ADEOGUN STREET, V.I., LAGOS
30BILLIONAIRE BLUE BRICKS MFBAPERIN HOUSE (2ND FLOOR) BLOCK I, PLOT 27, BUDO LAYOUT AJIWE, LEKKI EPE EXPRESSWAY, AJAH, LAGOS STATE
31SUSU MFB34, COMMERCIAL AVENUE SABO, YABA, LAGOS
32WEALTHSTREAM MFBAQUARIUS BLOCK, ELEGANZA PLAZA, GROUND FLOOR, LEFT WING 1 COMMERCIAL ROAD, APAPA, LAGOS
33AGUDA TITUN MFB21, SHONOLA STREET, AGUDA TITUN, OGBA, LAGOS
34SAPPHIRE MFB111, ABAK ROAD, UYO, AKWA IBOM STATE
35METRO MFB15, OTUNUBI STREET, OFF HARUNA, OGBA, IKEJA, LAGOS
36MOUNTAIN TOP MFBPROGRESS BLOCK, SHOP A102, AFRICAN TYRE VILLAGE, OPP. APT TRADE FAIR COMPLEX, LAGOS/BADAGRY EXPRESS WAY, LAGOS
37UNYOGBA MFB1, ALOMA ROAD, OPP. MKT. SQ., EJULE, OFU LGA, KOGI STATE
38WAPO MFBOKENE-LOKOJA ROAD, NAGAZI, ADAVI LGA, OKENE, KOGI STATE
39IBOGUN MFBIBOGUN EGBEDA, IFO LGA, OGUN STATE
40KOREDE MFBNO. 3, LUWOYE STREET, IGBOTAKO, ONDO STATE
41AHETOU MFB26, EREMA ROAD, BYEPASS, AKABUKA, OGBA/EGBEMA/NDONI LGA, RIVERS STATE
42FUFORE MFBNO. 25 GURIN ROAD, FUFORE LGA, ADAMAWA, YOLA STATE

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Adepeju Aina
Aina Adepeju Adebamibo is a Mass Communication graduate. She is a Member of the Nigerian Institute of Public Relations (NIPR) and Advertising Practitioners Council of Nigeria.

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