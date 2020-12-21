CBN Revokes Operating Licenses of 42 Microfinance Banks

The Central Bank of Nigeria has revoked the operating licences of 42 microfinance banks in the country.
The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) disclosed this on Friday in an announcement on its website titled ‘Notice of closure of 42 microfinance banks’.
It stated, “This is to inform the depositors, creditors, shareholders and the general public that the operating licences of the under listed 42 microfinance banks have been revoked by the Central Bank of Nigeria effective 12th November, 2020.
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“The Nigeria Deposit Insurance Corporation, the official liquidator of the banks whose licences were recently revoked, is in the process of closing the listed banks and pay their insured depositors.
“We, therefore, request that all depositors of these banks should visit the closed banks’ addresses and meet NDIC officials for the verification of their claims, commencing from Monday, 21st December, 2020 till Thursday, 24th December, 2020.”
The list of affected banks are:
|S/N
|BANK
|ADDRESS
|1
|HEDGEWORTH MFB
|GUOBA PLAZA SUITE B06, – 171, A.E. EKUKINAM STREET, BY CHISCO, UTAKO, ABUJA
|2
|FUTURE GROWTH MFB
|REAL TOWER PLAZA, PLOT 1121 OBAFEMI AWOLOWO WAY, UTAKO, ABUJA
|3
|BAGWAI MFB
|BAGWAI-SHANONO ROAD, BAGWAI LGA, KANO
|4
|ERE CITY MFB
|ERE-IJESHA/IIIAHUN ROAD, ERE-IJESHA, ORIADE LGA, OSUN
|5
|CAFON MFB
|GARKI POLICE BARRACKS, GARKII, FCT, ABUJA
|6
|AKCOFED MFB
|EKIT ITAM II (BESIDE WATER BOARD), P. O. BOX 2048, UYO, AKWA-IBOM STATE
|7
|GUFAX MFB
|N0. 3 UDOTUNG UBO STREET UYO, AKWA IBOM STATE
|8
|PARTNERSHIP MFB
|107 UPPER IWEKA ROAD, ONITSHA, ANAMBRA STATE
|9
|ICB MFB
|IIIAH-ASABA ROAD, OSHIMILI NORTH LGA, IIIAH, DELTA STATE
|10
|ONIMA MFB
|NIPOST BUILDING, EKEOCHA ONICHA, EZINIHITTE MBAISE LGA, IMO STATE
|11
|HOMETRUST (NATIONS) MFB
|76, ORLU ROAD, NKWERE, IMO STATE
|12
|RINGIM MFB
|OPP. RINGIM CENTRAL MARKET, RINGIM, JIGAWA STATE
|13
|BIGTHANA MFB
|6, ALI AKILU ROAD, KADUNA
|14
|ROGO MFB
|ROGO TOWN, ROGO LGA, KANO STATE
|15
|MAKODA MFB
|NO 15, KOGUNA TOWN, MAKODA LGA, KANO
|16
|TAKAI MFB
|TAKAI TOWN, TAKAI LGA, KANO STATE
|17
|BEBEJI MFB
|NO. 10 GIDAN IYAN, BEBEJI TOWN, BEBEJI L.G.A., KANO STATE
|18
|AJINGI MFB
|NO. 10 HAKIMI STREET, AJINGI TOWN, AJINGI LGA, KANO STATE
|19
|GARKO MFB
|3, GARKO TOWN, KANO
|20
|KANGIWA MFB
|KANGIWA TOWN, KANGIWA LGA, KEBBI STATE
|21
|AUGIE MFB
|AUGIE TOWN, AUGIE LGA, KEBBI STATE
|22
|MOPA MFB
|SILAS BAMIDELE DANIYAN HOUSE, KABBA-ILORIN ROAD, MOPA, KOGI-STATE
|23
|SOLID BASE MFB
|EKIRIN ADDE, IJUMU LGA, KOGI STATE
|24
|ULTIMATE BENEFIT MFB
|150C, OKENE KABBA ROAD, LOKOJA, KOGI
|25
|OVIDI MFB
|NO. 1, ATTA ROAD, OKENE, KOGI STATE
|26
|KIRFI MFB
|KIRFI TOWN, KIRFI LGA, BAUCHI
|27
|CREDIT EXPRESS MFB
|27, KAKAWA STREET, LAGOS
|28
|KING SOLOMON MFB
|GOD BLESS NIGERIA HOUSE, 117/119, WETSERN AVENUE, IPONRI, LAGOS
|29
|RIGGS MFB
|PLOT 5, IMAN ABIB ADETORO STREET, OFF AJOSE ADEOGUN STREET, V.I., LAGOS
|30
|BILLIONAIRE BLUE BRICKS MFB
|APERIN HOUSE (2ND FLOOR) BLOCK I, PLOT 27, BUDO LAYOUT AJIWE, LEKKI EPE EXPRESSWAY, AJAH, LAGOS STATE
|31
|SUSU MFB
|34, COMMERCIAL AVENUE SABO, YABA, LAGOS
|32
|WEALTHSTREAM MFB
|AQUARIUS BLOCK, ELEGANZA PLAZA, GROUND FLOOR, LEFT WING 1 COMMERCIAL ROAD, APAPA, LAGOS
|33
|AGUDA TITUN MFB
|21, SHONOLA STREET, AGUDA TITUN, OGBA, LAGOS
|34
|SAPPHIRE MFB
|111, ABAK ROAD, UYO, AKWA IBOM STATE
|35
|METRO MFB
|15, OTUNUBI STREET, OFF HARUNA, OGBA, IKEJA, LAGOS
|36
|MOUNTAIN TOP MFB
|PROGRESS BLOCK, SHOP A102, AFRICAN TYRE VILLAGE, OPP. APT TRADE FAIR COMPLEX, LAGOS/BADAGRY EXPRESS WAY, LAGOS
|37
|UNYOGBA MFB
|1, ALOMA ROAD, OPP. MKT. SQ., EJULE, OFU LGA, KOGI STATE
|38
|WAPO MFB
|OKENE-LOKOJA ROAD, NAGAZI, ADAVI LGA, OKENE, KOGI STATE
|39
|IBOGUN MFB
|IBOGUN EGBEDA, IFO LGA, OGUN STATE
|40
|KOREDE MFB
|NO. 3, LUWOYE STREET, IGBOTAKO, ONDO STATE
|41
|AHETOU MFB
|26, EREMA ROAD, BYEPASS, AKABUKA, OGBA/EGBEMA/NDONI LGA, RIVERS STATE
|42
|FUFORE MFB
|NO. 25 GURIN ROAD, FUFORE LGA, ADAMAWA, YOLA STATE
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