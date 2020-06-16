Burna Boy, Rema Nominated For 2020 BET Awards

Burna Boy, Rema Nominated For 2020 BET Awards

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- June 16, 2020
- in COVER, ENTERTAINMENT & THE ARTS, NEWSLETTER
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Burna Boy, Rema Nominated For 2020 BET AwardsBurna Boy, Rema Nominated For 2020 BET Awards

Nigerian music artists, Burna Boy and Rema have been nominated for the 2020 BET awards.

In the wake of the COVID-19 pandemic, 2020 BET awards slated for May 20 will now air on Sunday, June 28 (for Africa, Monday, June 9).

This year’s nominees reflect an abundance of creative expression and black excellence across music, television, film, sports, and philanthropy.

In 2019, Burna Boy won the Best International Act category

Burna Boy has again been nominated for the Best International Act Award category alongside South African singer Sho Madjozi. Also included in the category are Stormzy and Dave from the UK with Ninho and S.Pri Noir from France.

In the fan-voted category of Best New International Act is Rema, Zimbabwe’s Sha Sha, Celeste, Young T and Bugsey from the UK and France’s Hatik and Stacy.

The complete list of nominees for the 2020 Awards are:

BEST INTERNATIONAL ACT

BURNA BOY (NIGERIA)
INNOSS’B (DRC)
SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)
DAVE (U.K.)
STORMZY (U.K.)
NINHO (FRANCE)
S.PRI NOIR (FRANCE)

VIEWER’S CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT

REMA (NIGERIA)
SHA SHA (ZIMBABWE)
CELESTE (U.K.)
YOUNG T & BUGSEY (U.K.)
HATIK (FRANCE)
STACY (FRANCE)

BEST FEMALE R&B/POP ARTIST

BEYONCÉ
H.E.R.
JHENE AIKO
KEHLANI
LIZZO
SUMMER WALKER

BEST MALE R&B/POP ARTIST

ANDERSON .PAAK
CHRIS BROWN
JACQUEES
KHALID
THE WEEKND
USHER

BEST GROUP

CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
EARTHGANG
GRISELDA
JACKBOYS
MIGOS

BEST COLLABORATION

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER
FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD
H.E.R. FT. YG – SLIDE
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER
WALE FT. JEREMIH – ON CHILL

BEST MALE HIP HOP ARTIST

DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B
DOJA CAT
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
SAWEETIE

VIDEO OF THE YEAR

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DABABY – BOP
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER
DOJA CAT – SAY SO
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH – THE BOX

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM
COLE BENNETT
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
EIF RIVERA
TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR

BEST NEW ARTIST

DANILEIGH
LIL NAS X
POP SMOKE
RODDY RICCH
SUMMER WALKER
YBN CORDAE

ALBUM OF THE YEAR

CUZ I LOVE YOU – LIZZO
FEVER – MEGAN THEE STALLION
HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCÉ
I USED TO KNOW HER – H.E.R.
KIRK – DABABY
PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH

BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
FRED HAMMOND – ALRIGHT
JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – I MADE IT OUT
KANYE WEST – FOLLOW GOD
KIRK FRANKLIN – JUST FOR ME
PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – ALL IN HIS PLAN
THE CLARK SISTERS – VICTORY

BEST ACTRESS

ANGELA BASSETT
CYNTHIA ERIVO
ISSA RAE
REGINA KING
TRACEE ELLIS ROSS
ZENDAYA

BEST ACTOR

BILLY PORTER
EDDIE MURPHY
FOREST WHITAKER
JAMIE FOXX
MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK

YOUNGSTARS AWARD

ALEX HIBBERT
ASANTE BLACKK
JAHI DI’ALLO WINSTON
MARSAI MARTIN
MILES BROWN
STORM REID

BEST MOVIE

BAD BOYS FOR LIFE
DOLEMITE IS MY NAME
HARRIET
HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ
JUST MERCY
QUEEN & SLIM

SPORTSWOMAN OF THE YEAR

AJEÉ WILSON
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SIMONE BILES

SPORTSMAN OF THE YEAR

GIANNIS ANTETOKOUNMPO
KAWHI LEONARD
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
PATRICK MAHOMES II
STEPHEN CURRY

BET HER AWARD

ALICIA KEYS – UNDERDOG
BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – BROWN SKIN GIRL
CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – MELANIN
LAYTON GREENE – I CHOOSE
LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – TEMPO
RAPSODY FT. PJ MORTON – AFENI

VIEWER’S CHOICE AWARD

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DABABY – BOP
FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH – THE BOX
THE WEEKND – HEARTLESS

Source: VON

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