Africa Magic Releases Nominees For AMVCA, Voting Schedule

Africa Magic has released the nominees for the eighth edition of the Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCAs) have been revealed.
Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCAs) is an award show presented by MultiChoice recognising outstanding performances in television, film and entertainment.
Announcing the nominees were Nollywood actors, Adesua Etomi-Wellington and Daniel Etim-Effiong during a special live broadcast, which aired on all Africa Magic channels on DStv and GOtv on Saturday, 19 March.
See the full list of nominees below:
|CATEGORY
|NOMINEE
|1
|BEST ACTRESS IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|FUNKE AKINDELE
|BREADED LIFE
|BIMBO ADEMOYE
|QUAMS MONEY
|NSE NKPE ETIM
|DWINDLE
|BISOLA AIYEOLA
|KAMBILI – THE WHOLE 30 YARDS
|NANCY ISIME
|JUST IN TIME
|SARAH HASSAN
|2
|BEST ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|VOICELESS
|ASABE MADAKI
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|OSAS IGHODARO
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|MEG OTANWA
|THIS LADY CALLED LIFE
|BISOLA AIYEOLA
|SUPERSTAR
|NANCY ISIME
|A TUNE AWAY
|GENOVEVA UMEH
|DEAR AFFY
|KEHINDE BANKOLE
|3
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – HAUSA
|VOICELESS
|ROGERS OFIME
|SARKI GOMA ZAMANI GOMA
|ABUBAKAR BASHIR MAISHADDA
|BANA BAKWAI
|ABUBAKAR BASHIR MAISHADDA
|TSANGAYAR ASALI
|ABDULKADIR NUHU AMINU
|BAYI
|DIANE RUSSET AND AYO NEWO
|4
|BEST DIRECTOR MOVIE
|LA FEMME ANJOLA
|MILDRED OKWO
|AMINA
|IZU OJUKWU
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|RAMSEY NOUAH
|COLLISION COURSE
|BOLANLE AUSTEN-PETERS
|VOICELESS
|ROBERT O. PETERS
|LIGHT IN THE DARK
|EKENE SOM MEKWUNYE
|NAMASTE WAHALA
|TIENCEPAY LAWAL & HAMISHA DARYANI AHUJA
|5
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – IGBO
|NNEKA
|UCHE NNANNA MADUKA
|UHURUCHI (SUNSET)
|VICTOR IYKE
|ECHEZONA
|VICTOR ONWUDIWE AND UGOMMA ONWE
|UDENE
|OMA NNADI
|6
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – SWAHILI
|OBAMBO
|FREDDY FERUZI
|JARAMANDIA
|DENNIS HUMPHREY AND BERNARD KAHINDI
|RISHAI
|OMAR HAMZA HASSAN
|7
|BEST TELEVISION SERIES DRAMA OR COMEDY
|THE MYSTIC RIVER
|ROGERS OFIME
|THE SMART MONEY WOMAN
|ARESE UGWU/ISOKEN OGIEMWONYI/LALA AKINDOJU/ AKINTUNDE MARINE MARINHO
|RUMOUR HAS IT SEASON 3
|VINCENT NWACHUKWU
|LITTLE BLACK BOOK
|OLAWALE ADETULA
|MY NAME A-ZED
|OLAWALE ADETULA
|BUTUKU
|MWAKA NAKWETI
|JENIFA’S DIARY
|OLUFUNKE AKINDELE
|8
|BEST SOUND TRACK MOVIE OR TV SERIES
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|LARRY GAAGA
|COLLISION COURSE
|COLLISSION COURSE
|JUST IN TIME
|BOUMEESTER LINDSAY & KAGWE MUNGAI
|AMINA
|DABS AGWOM
|GOLD COAST LOUNGE
|PASCAL AKA & RAQUEL
|LIGHT IN THE DARK
|AWELE MEKWUNYE & BIZZOUCH
|THE WHITE LINE
|MICHAEL PULSE & PONTI DIKUUA
|9
|BEST MAKE UP CATEGORY
|VOICELESS
|GIFT AMEH
|AMINA
|DAGOGO DIMINAS & GABRIEL OKORIE GABAZZINI
|OMO GHETTO(THE SAGA)
|BALOGUN ABIODUN
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|UGOCHINYERE IHENDI
|RATTLESNAKE-THE AHANNA STORY
|CARINA OJOKO
|PEREGUN
|ADEWUNMI FATAI & AYOBAMI ABOLARIN
|LA FEMME ANJOLA
|ABIOLA POPOOLA
|10
|BEST SOUND EDITOR MOVIE OR TV SERIES
|AMINA
|JIM LIVELY & JAMES NELSON
|PROPHETESS
|BAYO ADEPETUN & BIOLA ‘LALA’ OLAYINKA
|OMO GHETTO(THE SAGA)
|PUFFY TEE
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|TOM KOROLUK
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|HABIB ADEBAYO OLAORE
|TINKA’S STORY
|HASSAN MAGEYE
|11
|BEST DOCUMENTARY
|ROAD2BLOW
|TAIWO ADEYEMI
|UNMASKED: LEADERSHIP, TRUST AND THE COVID 19 PANDEMIC IN NIGERIA
|FEMI ODUGBEMI
|THIS LOVE
|EUGENE MBUGUA
|SUNSET IN MAKOKO
|ALLEN ONYIGE
|IF OBJECTS COULD SPEAK
|SAITABAO KAIYARE, MUMO LIKU, ELENA SCHILLING, DANIELLA FRITZ, ANN KATRINA BOBERG
|STREETS OF LAGOS: DEAR LITTLE PEOPLE
|LAWRENCE ADEJUMO
|12
|BEST LIGHTING DESIGNER IN A MOVIE OR TV SERIES
|AMINA
|STANLEY IBEGBU OKECHUKWU
|THE MYSTIC RIVER
|YEMI AWOPONLE
|RATTLESNAKE- THE AHANNA STORY
|MATHEW YUSUF
|THE WHITE LINE
|JACO STRAUSS
|LIGHT IN THE DARK
|GODWIN LAWANI
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|MATHEW YUSUF
|DEAR AFFY
|FEI MUSTAPHA
|13
|BEST MOVIE SOUTHERN AFRICA
|HAIRAREB
|DANTAGOS JIMMY-MELANI
|BLACK DOLLAR
|DAVID KAZADI
|MARIA KRISTU
|PAUL.S.WILO
|VEZA – THE UNFOLDING
|DUMIE MANYATHELA
|14
|BEST ART DIRECTOR MOVIE OR TV SERIES
|THE SMART MONEY WOMAN
|EDIRI OKWA
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|PAT NEBO
|THE MYSTIC RIVER
|MAYOWA LABIRAN
|AMINA
|TUNJI AFOLAYAN
|ONE LAGOS NIGHT
|CHIMA ADIGHIJE
|DAY OF DESTINY
|CHRIS UDOMI
|INTRODUCING THE KUJU’S
|ADEOYE ADETUNJI
|15
|BEST SUPPORTING ACTOR IN MOVIE OR TV SERIES
|RATTLESNAKE
|BUCCI FRANKLIN
|GOLD COAST LOUNGE
|ADJETE ANANG
|JANKARIWO
|ODUNLADE ADEKOLA
|A SOLDIER’S STORY
|ERIC ROBERTS
|AMINA
|MAGAJI MIJINYAWA
|THE NEW NORMAL
|YEMI BLAQ
|COUNTRY HARD
|TOPE TEDELA
|16
|BEST COSTUME DESIGNER MOVIE OR TV SERIES
|VOICELESS
|TITI AINA RAJI
|AMINA
|MILLICENT T. JACK
|THE SMART MONEY WOMAN
|ISOKEN OGIEMWONYI
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|FUNKE AKINDELE BELLO
|THE MYSTIC RIVER
|OBIJIE ORU
|LA FEMME ANJOLA
|YOLANDA OKEREKE
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|YOANNA ‘PEPPER’ CHIKEZIE
|17
|BEST SHORT FILM OR ONLINE VIDEO
|SOMETHING ABOUT ZEE
|MARY NSIKANABASI UYOH
|FRACTURED
|ABIMBOLA CRAIG
|OUNJE ALE
|OZOR UCHE
|KORO
|NICHOLAS ‘BIG GHUN’ NARTEY
|KIITAN
|KOREDE OLAYINKA
|DICES
|SANDRA TETTEH
|I AM THE PROSTITUTE MAMA DESCRIBED
|TAIWO OGUNNIMO
|18
|BEST ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|RATTLESNAKE
|STAN NZE
|VOICELESS
|UZEE USMAN
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|GABRIEL AFOLAYAN
|THIS LADY CALLED LIFE
|EFA IWARA
|INTRODUCING THE KUJUS
|FEMI JACOBS
|DEAR AFFY
|EYINNA NWIGWE
|INTRODUCING THE KUJUS
|TIMINI EGBUSON
|19
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – YORUBA
|JANKARIWO
|BUKUNMI OLUWASINA
|ALAISE
|DAVID AKANDE, DEMOLA YUSUF, EDGARD LEROY
|ABEKE
|SAMUEL ONIYITAN
|BALOKUN
|OLAMIDE AKINMOLAYAN
|IJOLEWA
|OLAPEJU WAHAB
|ARODAN
|WUNMI AJIBOYE
|20
|BEST CINEMATOGRAPHER
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|MUHAMMED ATTA AHMED
|COLLISION COURSE
|JAMES AMUTA
|AMINA
|PETER KREIL, WALE ADEBAYO, SAMUEL JONATHAN & MORUF FADARO
|THE MYSTIC RIVER
|SAMUEL JONATHAN & MORUF FADARO
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|JOHN NJAGA DEMPS
|JUST IN TIME
|VICTORIA OMBOGO
|SUPERSTAR
|BARNABAS EMORDI
|21
|BEST PICTURE EDITOR
|VOICELESS
|ROGERS OFIME
|JUST IN TIME
|DOLAPO ADELEKE
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|JJC SKILLZ, ADEYEMI SHOMADE & VALENTINE CHUKWUMA
|LOCKDOWN
|TESTER BASSEY/ABIODUN OKUNOLA/MOSES INWANG
|BAD COMMENTS
|MOSES INWANG
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|TUNDE APALOWO
|COLLISION COURSE
|TEGA SALUBI
|22
|BEST WRITER IN A MOVIE OR TV SERIES
|LA FEMME ANJOLA
|TUNDE BABALOLA
|THIS LADY CALLED LIFE
|TOLUWANI OBAYAN & KAYODE KASUM
|FOR MARIA EBUN PATAKI
|TUNRAY FEMI & DAMILOLA E. ORIMOGUNJE
|ONE LAGOS NIGHT
|CHIGOZIRIM NWANEGBO
|INTRODUCING THE KUJUS’
|MANIE OISEOMAYE, DONALD TOMBIA, BIODUN STEPHEN
|AMINA
|FRANK CHINEDU UBA
|LITTLE BLACK BOOK
|ABOSI OGBA, SALLY KENNETH DADZIE, LYDIA IDAKULA SOBOGUN, OLAWALE ADETULA & BELINDA YANGA AGEDAH
|23
|BEST MOVIE EAST AFRICA
|THE GIRL IN THE YELLOW JUMPER
|MOROCCO OMARI
|A GRAND LITTLE LIE
|DENISE KIBISU NGUBUINI
|MY HUSBAND’S WIFE
|NDAGIRE MARIAM
|JUST IN TIME
|SARAH HASSAN AND DOLAPO ADELEKE
|UGONWA WA KIFO
|RAPHAEL EMMANUEL
|BEAUTIFUL ASHES
|AYENY T. STEVE
|24
|BEST SUPPORTING ACTRESS IN A MOVIE OR TV SERIES
|SUGAR RUSH
|BISOLA AIYEOLA
|THE NEW NORMAL
|MERCY JOHNSON
|AMINA
|CLARION CHUKWURAH
|LA FEMME ANJOLA
|MUMBI MAINA
|THE NEW NORMAL
|ENADO ODIGIE
|COUNTRY HARD
|OM0WUNMI DADA
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|CHIOMA CHUKWUKA AKPOTHA
|25
|BEST MOVIE WEST AFRICA
|TAINTED CANVAS
|ORWI MANNY AMEH
|COLLISION COURSE
|BOLANLE AUSTEN-PETERS & JOSEPH UMOIBOM
|AMINA
|OKEY OGUNJIOFOR
|RATTLESNAKE – THE AHANNA STORY
|CHRIS ODEH
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|FUNKE AKINDELE BELLO AND JJC SKILLZ
|BREADED LIFE
|BIODUN STEPHEN & TARA AJIBULU
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|CHRIS ODEH
|26
|BEST ACTOR IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
|SOOLE
|SHAWN FAQUA
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|DEYEMI OKANLAWON
|LOVING RONA
|GIDEON OKEKE
|DWINDLE
|BRODA SHAGGI/SAMUEL PERRY
|PROGRESSIVE TAILORS CLUB
|FEMI ADEBAYO
|DEAR AFFY
|WILLIAMS UCHEMBA
|PONZI
|TIMINI EGBUSON
|27
|BEST ONLINE SOCIAL CONTENT CREATOR
|MULTI PERSONALITY DISORDER
|MR MACARONI
|NOLLYWOODEPIC LOVE STORY 1& 2(PARODY)
|TEE KURO
|KAYAMATA
|BUKUNMI ADEAGA-ILORI
|MR FUNNY
|OGA SABINUS
|ROAD RAGE
|TAAOOMA
|OF LINE AND LAYERS
|JACQUELINE SUOWARI
|FIRST DATE – MUMMY’S BOY
|EDEM VICTOR
|AFFIAH-DE JA VU
|ELOZONAM OGBOLU
|28
|BEST MULTICHOICE TALENT FACTORY
|BRIDE UNTANGLED
|ABISOLA ABOABA
|ENGAITO
|DAISY MASEMBE
|NYAU
|MASUZYO MWALE, COSMAS NGANDWE, ABEL NGOMA AND EDWARD SAKALA
|REBIRTH
|BRIAN ONTIRI
|OKO K3 AKUETEH
|CHRISTINE BOATENG AND ERIC OKYEREFO
|29
|BEST OVERALL MOVIE
|AMINA
|IZU OJUKWU & OKEY OGUNJIOFOR
|VOICELESS
|ROBERT O. PETERS & ROGERS OFIME
|RATTLESNAKE
|RAMSEY NOUAH & CHRIS ODEH
|COLLISION COURSE
|BOLANLE AUSTEN-PETERS
|OMO GHETTO (THE SAGA)
|JJC SKILLZ & FUNKE AKINDELE BELLO
|NNEKA THE PRETTY SERPENT
|TOSIN IGHO & CHRIS ODEH
|LA FEMME ANJOLA
|MILDRED OKWO & RITA DOMINIC
|JUST IN TIME
|DOLAPO ADELEKE, SARAH HASSAN
|30
|BEST AFRICA MAGIC ORIGINAL DRAMA SERIES
|MOVEMENT- JAPA
|FEMI ODUGBEMI
|RIONA
|JAMES OMOKWE
|UNMARRIED
|UCHE IKEJIMBA
|DILEMMA
|UCHE IKEJIMBA
|VENGE
|TOSIN IGHO & ROGBA ARIMORO
|EVE
|WINIFRED NWOKEDI
|ENAKHE
|VICTOR SANCHEZ AGHAHOWA
|RISHANTE
|DIMBO ATIYA
|31
|BEST AFRICA MAGIC ORIGINAL DRAMA SERIES
|MOVEMENT- JAPA
|FEMI ODUGBEMI
|RIONA
|JAMES OMOKWE
|UNMARRIED
|UCHE IKEJIMBA
|DILEMMA
|UCHE IKEJIMBA
|VENGE
|TOSIN IGHO & ROGBA ARIMORO
|EVE
|WINIFRED NWOKEDI
|ENAKHE
|VICTOR SANCHEZ AGHAHOWA
|RISHANTE
|DIMBO ATIYA
|32
|BEST AFRICA MAGIC ORIGINAL COMEDY SERIES
|THE JOHNSONS
|ROGERS OFIME
|MY FLATMATES
|BRIGHT OKPOCHA & SOLOMON ADEKUNLE
|MY SIBLINGS & I
|FUNKE AKINDELE BELLO & JJC SKILLZ
Voting for the eighth AMVCAs opens from 10pm WAT on Saturday, 19 March 2022 and close 10pm on Friday, 29 April 2022.
All terms and conditions apply and are available on the Africa Magic website. Viewers can join the conversation on social media using the hashtag #AMVCA8 and follow Africa Magic on Twitter Facebook and Instagram for more updates.
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