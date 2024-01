Africa Cup Of Nations 2023: Full fixture List And Schedule

Get set for for weeks of top-drawer international soccer, as Africa’s best sides face off across the Ivory Coast for the 34th Africa Cup of Nations. We at Bizwatch Nigeria have collated all the fixtures, all locations and kickoff time, Here we go!!

Group A

Jan. 13, 3 p.m.: Ivory Coast vs. Guinea-Bissau – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Jan. 14, 9 a.m.: Nigeria vs. Equatorial Guinea – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Jan. 18, 9 a.m.: Equatorial Guinea vs. Guinea-Bissau – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Jan. 18, 12 p.m.: Ivory Coast vs. Nigeria – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Jan. 22, 12 p.m.: Equatorial Guinea vs. Ivory Coast – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Jan. 22, 12 p.m.: Guinea-Bissau vs. Nigeria – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Group B

Jan. 14, 12 p.m.: Egypt vs. Mozambique – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Jan. 14, 3 p.m.: Ghana vs. Cape Verde – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Jan. 18, 3 p.m.: Egypt vs. Ghana – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Jan. 19, 9 a.m.: Cape Verde vs. Mozambique – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Jan. 22, 3 p.m.: Mozambique vs. Ghana – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Jan. 22, 3 p.m.: Cape Verde vs. Egypt – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Group C

Jan. 15, 9 a.m.: Senegal vs. Gambia – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Jan. 15, 12 p.m.: Cameroon vs. Guinea – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Jan. 19, 12 p.m.: Senegal vs. Cameroon – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Jan. 19, 3 p.m.: Guinea vs. Gambia – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Jan. 23, 12 p.m.: Guinea vs. Senegal – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Jan. 23, 12 p.m.: Gambia vs. Cameroon – Stade de la Paix, Bouake

Group D

Jan. 15, 3 p.m.: Algeria vs. Angola – Stade de la Paix, Bouake

Jan. 16, 9 a.m.: Burkina Faso vs. Mauritania – Stade de la Paix, Bouake

Jan. 20, 9 a.m.: Algeria vs. Burkina Faso – Stade de la Paix, Bouake

Jan. 20, 12 p.m.: Mauritania vs. Angola – Stade de la Paix, Bouake

Jan. 23, 3 p.m.: Angola vs. Burkina Faso – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Jan. 23, 3 p.m.: Mauritania vs. Algeria – Stade de la Paix, Bouake

Group E

Jan. 16, 12 p.m.: Tunisia vs. Namibia – Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo

Jan. 16, 3 p.m.: Mali vs. South Africa – Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo

Jan. 20, 3 p.m.: Tunisia vs. Mali – Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo

Jan. 21, 3 p.m.: South Africa vs. Namibia – Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo

Jan. 24, 12 p.m.: South Africa vs. Tunisia – Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo

Jan. 24, 12 p.m.: Namibia vs. Mali – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Group F

Jan. 17, 12 p.m.: Morocco vs. Tanzania – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Jan. 17, 3 p.m.: DR Congo vs. Zambia – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Jan. 21, 9 a.m.: Morocco vs. DR Congo – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Jan. 21, 12 p.m.: Zambia vs. Tanzania – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Jan. 24, 3 p.m.: Tanzania vs. DR Congo – Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo

Jan. 24, 3 p.m.: Zambia vs. Morocco – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Round of 16

Match 1, Jan. 27, 12 p.m.: Winner Group D vs. 3rd place B/E/F – Stade de la Paix, Bouake

Match 2, Jan. 27, 3 p.m.: Runner up Group A vs. Runner up Group C – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Match 3, Jan. 28, 12 p.m.: Winner Group A vs. 3rd place C/D/E – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Match 4, Jan. 28, 3 p.m.: Runner up Group B vs. Runner up Group F – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Match 5, Jan. 29, 12 p.m.: Winner Group B vs. 3rd place A/C/D – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Match 6, Jan. 29, 3 p.m.: Winner Group C vs. 3rd place A/B/F – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Match 7, Jan. 30, 12 p.m.: Winner Group E vs. Runner up Group D – Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo

Match 8, Jan. 30, 3 p.m.: Winner Group F vs. Runner up Group E – Laurent Pokou Stadium, San Pedro

Quarterfinals

Match 2, Feb. 2, 3 p.m.: Winner Match 4 vs. Winner Match 3 – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Match 1, Feb. 2, 12 p.m.: Winner Match 2 vs. Winner Match 2 – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Match 3, Feb. 3, 12 p.m.: Winner Match 7 vs. Winner Match 6 – Stade de la Paix, Bouake

Match 4, Feb. 3, 3 p.m.: Winner Match 5 vs. Winner Match 8 – Charles Konan Banny Stadium, Yamoussoukro

Semifinals

Match 1, Feb. 7, 12 p.m.: Winner Quarterfinal 1 vs. Winner Quarterfinal 4 – Stade de la Paix, Bouake

Match 2, Feb. 7, 3 p.m.: Winner Quarterfinal 3 vs. Winner Quarterfinal 2 – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan

Third place play-off

Feb. 10, 3 p.m.: Loser Semifinal 1 vs. Loser Semifinal 2 – Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan

Final

Feb. 11, 3 p.m.: Winner Semifinal 1 vs. Winner Semifinal 2 – Alassane Ouattara Stadium, Abidjan